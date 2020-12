0:0, 1:1, 0:0, 3:3: Remis-Serie zwischen Bayern und Leipzig

Die aktuelle Remis-Serie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga geht weiter. Das 3:3 im Topspiel am Samstag in München war das vierte Unentschieden nacheinander. Beim fünften Gastspiel in München trafen die Leipziger zudem erstmals.

Datum Paarung Ergebnis 21.12.2016 FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 13.05.2017 RB Leipzig - FC Bayern München 4:5 28.10.2017 FC Bayern München - RB Leipzig 2:0 18.03.2018 RB Leipzig - FC Bayern München 2:1 19.12.2018 FC Bayern München - RB Leipzig 1:0 11.05.2019 RB Leipzig - FC Bayern München 0:0 14.09.2019 RB Leipzig - FC Bayern München 1:1 09.02.2020 FC Bayern München - RB Leipzig 0:0 05.12.2020 FC Bayern München - RB Leipzig 3:3

