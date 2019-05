Übung „Berglöwe“: Gebirgsjäger üben unter realen Bedingungen

Fast zwei Wochen werden von heute an rund 1200 Soldaten bei einer Übung im südlichen Oberbayern unterwegs sein. Die Gebirgsjägerbrigade 23 demonstriert damit ihre Einsatzbereitschaft. In dem fiktiven Fall kommen die Soldaten einem Bündnispartner zu Hilfe. Die Menschen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim werden bis zum 23. Mai gelegentlich auf Teile der Truppe treffen. Denn die Übung unter dem Titel „Berglöwe“ ist freilaufend, das heißt, die Soldaten bleiben nicht auf Übungsplätzen, sondern sind mit ihren rund 250 Fahrzeugen in Ortschaften, Wäldern und Berggebieten unterwegs. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Südbayern eine Übung unter dem Titel „Berglöwe“ gegeben.

Mitteilung im Internet