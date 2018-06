Überschwemmungen wegen Unwettern in Südbayern

Starkregen hat am Dienstag in Südbayern zu Überschwemmungen geführt. Zimmer von mehreren Wohnhäusern seien in Rettenberg im Oberallgäu durch Wassermassen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Straßen seien von Wasser und Schlamm überflutet worden. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren im Großeinsatz. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte keine.

In Garmisch-Partenkirchen wurde ein Mann vom Fluss Partnach mitgerissen, der wegen des Starkregens angeschwollen war. Nach Informationen eines Polizeisprechers suchte die Feuerwehr bis in den Dienstagabend nach dem Mann. Aus der Partnachklamm rettete die Bergwacht seinen Angaben nach eine 24-köpfige Wandergruppe, die von den Wassermassen des Flusses überrascht worden war und selbst nicht mehr den Weg ins Tal fand.

Mitteilung der Polizei