Überregionales Kunstprojekt: 60 Skulpturen an 40 Orten

Ein überregionales Kunstprojekt mit 60 Skulpturen ist ab diesem Wochenende an 40 verschiedenen Orten entlang des Bodensees und in der oberschwäbischen Region zu sehen. „Die Skulpturen ziehen sich wie ein roter Faden an geschichtlich und landschaftlich bedeutenden Orten durch fünf Landkreise“, sagte Bildhauer Robert Schad am Donnerstag in Tettnang (Baden-Württemberg) über sein bisher größtes Projekt. Unter dem Titel „Von Ort zu Ort“ sind die bis zu zwölf Meter hohen und rostroten Stahlkunstwerke von diesem Samstag (25. Mai) an bis zum 30. November 2019 vor Schlössern, Sehenswürdigkeiten oder mitten in der Natur ausgestellt. Die Schirmherrschaft hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) übernommen.

Pressemitteilung zum Kunstprojekt