Das war zu viel für den Lift: Sechs Menschen sind am Silvesterabend in Immenstadt im Allgäu in einem Aufzug steckengeblieben, weil dieser überfrachtet war. Er sei lediglich für vier Personen ausgelegt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daher müsse die Gruppe womöglich die Kosten des Notdienstes übernehmen. Dieser hatte die Personen zügig aus ihrer misslichen Lage befreit.