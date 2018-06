Überholmanöver misslingt: Sechs Verletzte bei Unfall

Ein misslungenes Überholmanöver hat am Mittwochabend zu einem Unfall mit sechs Verletzten auf der Autobahn 73 bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) geführt. Ein 77-Jähriger wollte mit seinem Auto auf die linke Spur wechseln, übersah dabei aber das Auto eines 20-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Wagen kollidierten - einer schleuderte gegen ein weiteres Auto, einer rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Suhl war rund anderthalb Stunden gesperrt.