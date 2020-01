Überfall auf Goldgeschäft: Inhaber leicht verletzt

Bei einem Überfall auf ein Goldankaufgeschäft in Lindau haben mit Messern bewaffnete Unbekannte Uhren, Bargeld und Gold erbeutet. Einer der maskierten Täter bedrohte den Inhaber am Nachmittag zunächst mit seinem Messer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei habe der Mann eine leichte Stichverletzung am Finger erlitten, sagte ein Sprecher. Die zwei Maskierten konnten den Angaben zufolge unerkannt auf Fahrrädern fliehen. Der Wert der Beute dürfte im Bereich von 10 000 Euro liegen, hieß es. Der Inhaber kam ins Krankenhaus.