Überfall auf Ehepaar geplant? Haftstrafe gefordert

Er soll geplant haben, ein älteres Ehepaar in Landshut zu überfallen, auszurauben und anschließend das Haus anzuzünden - für den 51 Jahre alten Angeklagten hat der Staatsanwalt am Freitag eine sechseinhalbjährige Haftstrafe gefordert. Zudem plädierte er vor dem Landgericht Deggendorf für die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt und den Vorbehalt einer Sicherungsverwahrung. Der Vorwurf gegen den 51-Jährigen lautete auf versuchte Anstiftung zur Brandstiftung mit Todesfolge und zum Mord, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der Verteidiger forderte einen Freispruch. Das Urteil soll am 8. März gesprochen werden.

Das Verfahren gegen einen Mitangeklagten wegen des Nichtanzeigens geplanter Straftaten wurde den Angaben zufolge eingestellt. Dem 27-Jährigen war zunächst vorgeworfen worden, dem 51-Jährigen den Hinweis auf das wohlhabende Ehepaar gegeben, von dem Tatplan gewusst und ihn nicht der Polizei gemeldet zu haben.