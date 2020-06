Über eine Million Corona-Tests: Fragen zu neuer Strategie

Die Zahl der Corona-Tests in Bayern hat die Millionenmarke überschritten. 1 008 475 Tests auf Sars-CoV-2 seien bislang durchgeführt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in München mit. „Mittlerweile können wir mehr als 21 000 Tests pro Tag vornehmen“, erklärte Ministerin Melanie Huml (CSU). Die Staatsregierung will zudem ein bayerisches Testkonzept einführen, nach dem sich alle Menschen „so bald wie möglich“ auf eine Covid-19-Erkrankung testen lassen können - auch ohne Symptome oder Hinweise auf eine Infektion.

Die oppositionelle SPD hat dazu Fragen. Unter anderem will die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, Ruth Waldmann, hier den genauen Startpunkt wissen. Unklar sei auch, wie oft man sich testen lassen können wird, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Eine wichtiges Thema sei auch der finanzielle Aufwand: „Was kostet das und wer zahlt das?“ Wenn die Staatsregierung mit den Krankenkassen in Bayern eine Kostenübernahme ausgehandelt habe, wolle sie wissen, wie diese aussieht. „Oder hat sie vor, das selber zu spendieren? Dann möchten wir den Haushaltsansatz sehen, der vom Landtag beschlossen werden müsste“, so Waldmann. „Das müsste doch ein Konzept beinhalten.“



Die Rachenabstrichtests (PCR-Tests) würden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie von mehr als 50 privaten Laboren analysiert, teilte das Ministerium weiter mit. Die große Testkapazität sei wichtig, um Infektionsketten zu durchbrechen und die Verbreitung des Virus zu bremsen, so Ministerin Huml.

Teil des am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Testkonzepts ist darüber hinaus, dass konkrete Verdachtsfälle mit Symptomen Vorrang bei den Testungen haben. Auch freiwillige Tests in Einrichtungen mit gefährdeten Personengruppen etwa in Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen undKrankenhäusern sollen ausgebaut werden. Gleiches gelte zum Beispiel für Lehrer und Erzieher.

Aus Sicht der SPD-Gesundheitspolitikerin Waldmann ist aber noch unklar, wie die Tests in die Einrichtungen kommen oder ob Personal und Patienten an zentrale Stellen reisen müssen, ob es Schnelltests sein werden, wo sie ausgewertet werden und welche Behörden zuständig sind. Und sie warf die Frage auf, welches Konzept es für Tests in Schulen und Kitas gebe. „Wer in der Staatsregierung kümmert sich darum? Wann soll das kommen? Ist das freiwillig?“, so Waldmann.

„Mit unserem Testkonzept, den allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sowie der neuen Corona-Warn-App des Bundes haben wir starke Instrumente geschaffen, um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen“, sagte Huml. „Daher rufe ich alle Bürgerinnen und Bürger noch einmal auf, auch die neue Warn-App zu nutzen.“ Je mehr Menschen sie herunterladen, desto effektiver könnten alle geschützt werden.

Daten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit