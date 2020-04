Österreich setzt Wochenendfahrverbote für Lkw weiter aus

Wie in Bayern dürfen auch in Österreich Lastwagen über 7,5 Tonnen wegen der Corona-Krise am Wochenende fahren. „Damit können wir auch aus Richtung Österreich rund um die Uhr jeden Tag die Woche mit Waren beliefert werden“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München. Das sei für die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sehr wichtig. „Für das abgestimmte Vorgehen bin ich der österreichischen Regierung sehr dankbar.“ Bis einschließlich 19. April 2020 dürfen schwere Lastwagen damit auf den Straßen in beiden Ländern ohne Einschränkung fahren, Österreich hatte eine entsprechende Regelung verlängert.

Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot in Deutschland ist der Straßenverkehrs-Ordnung geregelt und gilt von 0 bis 22 Uhr für eine Vielzahl von Transportgütern mit schweren Lkw. Soweit bei Transporten in andere Bundesländer eine Ausnahmegenehmigung erforderlich sei, müsse diese von der Spedition dort eingeholt werden, hieß es.

Mitteilung Ministerium