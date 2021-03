Österreich freut sich auf Ende der Reisebeschränkung

Das Landratsamt Sigmaringen sieht sich nach dem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen in dieser Woche gezwungen, weitere Einschränkungen vorzunehmen, um die aktuelle Infektionswelle zu brechen. Das hat Landrätin Stefanie Bürkle in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag verkündet.

Welche Maßnahmen verfügt das Landratsamt und ab wann gelten sie?

Es wird drei größere Veränderungen geben: Alle Kindertageseinrichtungen, in denen sich seit dem 19.