Österreich: Falsche Polizisten bitten 70 Autofahrer zur Kasse

Zwei falsche Polizisten haben in Tirol 70 Autofahrer abkassiert. In der Uniform des Bundesheeres hatten die beiden Männer im Alter von 21 und 30 Jahren von Dezember 2015 bis März 2016 ausländische Fahrer angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch zum Abschluss der Ermittlungen mit. Bei den „Verkehrskontrollen“ zwischen Unken und Lofer nahm das Duo rund 7000 Euro ein. Sie hätten bewusst nachts ausländische Fahrer gestoppt, erklärten die Männer. Ein kontrollierter Autofahrer aus Tschechien, dessen Kofferraum von den beiden inspiziert worden war, schöpfte Verdacht und alarmierte die Behörden.