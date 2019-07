Ölspur durch Innenstadt: Verkehrsbehinderungen erwartet

Wegen einer Ölspur durch die Augsburger Innenstadt sind am Mittwochmorgen einzelne Straßenabschnitte für Fahrzeuge gesperrt. „Wir rechnen mit Verkehrsbehinderungen“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Schienenreinigungsfahrzeug hatte am frühen Morgen Hydrauliköl verloren. Dieses verteilte sich im Bereich der Straßenbahnlinie 3 zwischen dem Königsplatz und Pfersee. „Es ist spiegelglatt“, sagte der Sprecher. Die Reinigung werde sich noch über mehrere Stunden hinziehen, hieß es am Morgen.