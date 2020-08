Öl fließt nach Defekt am Kraftwerk in die Regnitz

Wegen eines technischen Defektes an einem Stromkraftwerk bei Bamberg ist am Freitag Hydrauliköl in den linken Regnitzarm gelangt. Wie die Polizei mitteilte, errichtete die Feuerwehr auf Höhe des Fischpasses an der Erbainsel eine Ölsperre. Zudem wurde versucht, den defekten Zylinder auszutauschen. Das Öl sei biologisch abbaubar, sagte ein Polizeisprecher. Um welche Menge es sich handle, sei aber unklar.