Öko-Pionier Karl Ludwig Schweisfurth gestorben

Der Gründer der Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Karl Ludwig Schweisfurth, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er habe bis zum Ende in Herrmannsdorf nahe München mit seinen Freunden und seiner Familie ein gesundes und gutes Leben gehabt, teilte seine Familie mit. „Wir werden das Werk in seinem Sinne fortführen und möchten uns bei ihm bedanken! Wir werden ihn sehr vermissen.“ Er starb den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Der gelernte Metzger und Öko-Pionier hatte in den 1980er Jahren die Wurstfabrik „Herta“ verkauft und die Herrmannsdorfer Landwerkstätten gegründet. Insbesondere das Tierwohl lag ihm nach den früheren Erfahrungen in der Massenproduktion am Herzen. „Wir nehmen den Tieren das Leben, darum ist es uns eine ethische Pflicht, ihnen ein gutes Leben zu geben“ - das sei seine tiefe Mission gewesen.

Der ökologische Pionierbetrieb nahe Glonn südöstlich von München wurde mit artgerechter Tierhaltung, eigenem Laden, Fleischerei, Käserei, Brauerei, Hofladen und Gasthof weit über Bayerns Grenzen hinweg bekannt. Im Mai hatten im Rahmen ihrer Deutschlandreise der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, das Bio-Gut besucht.

