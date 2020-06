Öffentlichem Verkehr fehlt eine Milliarde: Hilferuf

Die öffentlichen Verkehrsunternehmen in Bayern rufen wegen coronabedingter Einnahmeverluste von bis zu 1,1 Milliarden Euro nach Hilfe der Staatsregierung. Seit Mitte März 2020 verzeichneten die bayerischen Verkehrsunternehmen Fahrgastrückgänge von bis zu 90 Prozent, schreibt die bayerische Landesgruppe des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in einem Brandbrief an Finanzminister Albert Füracker (CSU).

Deswegen kommen nach Schätzung des Verbands auf die Betreiber von Bussen, Trams, S-Bahnen und Regionalzügen in Bayern Einnahmeausfälle von 875 bis über 1,1 Milliarden Euro zu. Ohne staatliche Hilfe könne das Finanzloch wegen einer befürchteten Pleitewelle in der Branche dazu führen, dass das öffentliche Verkehrsangebot in Bayern sich verschlechtere, warnen die Unternehmen.

„Bereits auf mittlere Sicht ist die Situation existenzbedrohend“, heißt es in dem Schreiben, das auch an die Landtagsfraktionen ging. „Die bewährte Kooperation zwischen kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen ist in Gefahr zu implodieren, da ohne staatliche Unterstützung eine Vielzahl von privaten Verkehrsunternehmen wegen Insolvenz den Betrieb noch 2020 einstellen müsste. Die kommunalen Verkehrsunternehmen könnten diesen Ausfall nicht verkraften“, heißt es in dem Schreiben.

Die Hilfen des Bunds für den öffentlichen Nahverkehr werden nach Einschätzung des Verbands nicht ausreichen, um die Lücke zu decken. Für Bayern würden voraussichtlich 380 bis 450 Millionen Euro Bundesmittel zur Verfügung stehen, was demnach knapp die Hälfte der bayerischen Erlösausfälle im ÖPNV decken könnte. Die Verkehrsunternehmen plädieren deshalb für „eine faire Lastentragung zwischen dem Freistaat und der kommunalen Sphäre“.

SPD-Umweltexperte Florian von Brunn forderte die Staatsregierung zur Hilfe auf: „Jetzt muss auch die Staatsregierung handeln und dem öffentlichen Verkehr in Bayern finanziell kräftig unter die Arme greifen.“ Dazu gebe es aus sozialen und Klimaschutzgründen keine Alternative.

Im VDV haben sich deutschlandweit 560 Verkehrsunternehmen zusammengeschlossen, sowohl öffentliche als auch private. Dazu zählen die Deutsche Bahn ebenso wie die kommunalen Verkehrsgesellschaften in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und anderen bayerischen Städten und Kreisen.

VDV Landesgruppe Bayern