ÖDP hofft auf Einzug in Landtag

Die ÖDP will bei der Landtagswahl in sechs Wochen die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und damit ins Parlament einziehen. Die Partei strebe ein Ergebnis von sechs Prozent an, sagte Spitzenkandidatin Agnes Becker am Montag beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim). „Immer mehr Menschen hinterfragen die CSU wegen ihrer Sprunghaftigkeit kritisch“, fügte sie hinzu. „Die ÖDP ist das werteorientierte Angebot an Menschen, die bisher CSU gewählt haben, aber die aktuelle Entwicklung dieser Partei nicht mitmachen wollen.“

Becker warf der CSU einseitige Behandlung des Themas Migration vor. Fluchtursachen oder Waffenexporte in Krisenregionen würden ausgeklammert. „Wer das Kreuz so medienwirksam in die Kamera hält wie Herr Dr. Söder, der darf zu dem schreienden Unrecht der Waffenexporte nicht schweigen.“ Der AfD hielt sie vor, auf klimaschädliche Kohlekraft zu setzen und den Atomkraftwerken nachzutrauern.

ÖDP