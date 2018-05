ÖDP fördert deutlich längere Garantie auf Elektrogeräte

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) fordert, dass neue Elektrogeräte künftig eine Garantie von fünf Jahren haben müssen. Einem entsprechenden Leitantrag haben die Parteimitglieder am Samstag in Aschaffenburg auf ihrem Bundesparteitag zugestimmt. Bislang müssen die Hersteller eine Garantie von zwei Jahren geben. Auch entsprechende Unterschriften-Aktionen und Online-Petitionen will die Partei demnächst auf den Weg bringen.

Am Samstagnachmittag ist zudem der Vorstand der Partei neu gewählt worden. Neuer Parteivorsitzender ist Christoph Raabs aus Neustadt bei Coburg. Er wurde von 50,9 Prozent der 175 Delegierten gewählt. Er hatte vier Gegenbewerber. Die bisherige Vorsitzende war zum Jahresbeginn aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Die Ökologisch-Demokratische Partei hat eigenen Angaben zufolge rund 6500 Mitglieder, zwei Drittel davon in Bayern. Die Partei hatte bei der Bundestagswahl 0,3 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen bekommen. Bei der Europawahl 2014 holte sie 0,6 Prozent und hat seitdem einen Abgeordneten im Europaparlament.

