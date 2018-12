Äste in der Oberleitung: Streckensperrungen nach Sturm

In der Nacht zum Samstag hat ein Sturm für Streckensperrungen in Bayerns Bahnverkehr gesorgt. Zwischen Nürnberg und Treuchtlingen fiel der Zugverkehr in den frühen Morgenstunden für drei Stunden aus. Die Strecke zwischen Tutzing und Kochel war für eine Stunde gesperrt. Der Grund war jeweils ein vom Sturm abgerissener Ast, der sich in den Oberleitungen verfangen hatte. Die Bahn richtete an den betroffenen Bahnhöfen in Nürnberg und Tutzing einen Schienenersatzverkehr ein.

