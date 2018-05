Zweitligist SV Sandhausen mit großen Veränderungen im Kader

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seinen Kader umgebaut und am Dienstag vier Zugänge und acht Abgänge bekanntgegeben. Neu im Team von Trainer Kenan Kocak ist Fabian Schleusener. Der 26 Jahre alte Stürmer, zuletzt ein Jahr vom SC Freiburg an den Drittligisten Karlsruher SC ausgeliehen, wird für ein Jahr an den SVS verliehen. Von Bayer Leverkusen kommt Torhüter Niklas Lomb für ein Jahr als Leihspieler. Der 24-Jährige spielte zuletzt bereits auf Leihbasis für Preußen Münster.

Außerdem wechseln Abwehrspieler Alexander Rossipal (21 Jahre) von der U23 der TSG Hoffenheim sowie Mittelfeldakteur Mohamed Gouaida (25) von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV nach Sandhausen.

Insgesamt gibt es damit bislang sieben Neuzugänge im Kader. Neben Stürmer Kevin Behrens (27/1. FC Saarbrücken) standen auch die beiden Mittelfeldspielern Felix Müller (25) und Emanuel Taffertshofer (23) von Kickers Würzburg bereits fest. Vom Drittligisten Hallescher FC wird der defensive Mittelfeldspieler Erik Zenga (25) nach einjähriger Ausleihe an den Hardtwald zurückkehren.

Nicht länger für den SVS spielen die ausgeliehenen Goran Karacic (Adana Spor), Eroll Zejnullahu (Union Berlin) und Haji Wright (Schalke 04). Die Ziele von Sahin Aygünes, Julian Derstroff, Damian Roßbach, Richard Sukuta-Pasu und José Pierre Vunguidica sind noch unbekannt. Noch offen ist, ob es mit dem isländischen Nationalspieler Rúrik Gíslason sowie Manuel Stiefler weitergeht.

Trainingsauftakt in Sandhausen ist am 20. Juni mit den Laktattests und medizinischen Untersuchungen. Zum ersten Mal auf den Platz wird Trainer Kenan Kocak seine Mannschaft am 23. Juni bitten. Das Trainingslager findet voraussichtlich vom 10. bis 18. Juli in Bad Wörishofen statt. Bislang stehen fünf Testspiele fest. Höhepunkte sind die Partien gegen den VfB Stuttgart am 26. Juli (18.30 Uhr) am Sandhäuser Hardtwald sowie am 6. Juli (18.00 Uhr) in Forbach gegen den französischen Club FC Metz.

