Zweitligist Sandhausen vermeldet für 2021 Gewinn

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat für das Jahr 2021 einen Umsatz von 19,8 Millionen Euro vermeldet. Das habe „trotz Corona zu einem Gewinn und damit zu einer deutlichen Verbesserung des zuvor negativen Eigenkapitals auf ein positives Ergebnis geführt“, hieß es in einer Clubmitteilung vom Donnerstag.

Sportlich sei „die Saison 2021 eine große Enttäuschung“ gewesen, sagte Jürgen Machmeier, der bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch für zwei weitere Jahre als Präsident gewählt worden war. „Aber immerhin konnten wir die zehnte Saison - das Jubiläumsjahr - sichern. Wer hätte das vor zehn Jahren gedacht? Mit Alois Schwartz konnten wir unseren Erfolgstrainer von damals wieder an den Hardtwald holen. Durch die Veränderungen an den richtigen Stellschrauben, gerade auch in der Winterpause, haben wir sportlich in die Spur gefunden und letzte Woche frühzeitig den Klassenerhalt sicherstellen können. Das elfte Jahr 2. Liga kann kommen.“

In der Tabelle liegt Sandhausen vor dem abschließenden Heimspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf Platz 15.

