Zweitligist Heidenheim in Dresden wohl ohne Niklas Dorsch

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden womöglich auf Niklas Dorsch im defensiven Mittelfeld verzichten. Der 20-Jährige habe weiter eine Entzündung in der Ferse und sei fraglich für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr), berichtete Trainer Frank Schmidt am Freitag. Alternativ soll Robert Andrich zum Einsatz kommen. Mathias Wittek und Timo Beermann sind erst nach der Länderspielpause im September wieder eine Option.

Schmidt freut sich auf das Duell mit Dresden. „Es motiviert unheimlich, aus drei Auswärtsspielen ungeschlagen rauszugehen“, sagte er. Durch den Trainerwechsel bei Dynamo sei die Situation schwierig einzusetzen. „Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen“, sagte Schmidt. „Wir müssen wie Männer verteidigen und wie Männer Fußball spielen“, sagte er.

Heidenheim ist mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet. Dresden hat sich nach einem Sieg und einer Niederlage von Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Als Interimstrainer steht Ex-Profi Christian Fiel in der Verantwortung.

