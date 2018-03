Zweitligist Heidenheim gegen Dresden ohne Feick und Steurer

Der 1. FC Heidenheim muss gegen Dynamo Dresden auf sechs Fußballer verzichten und neben Arne Feick auch Oliver Steurer in der Viererkette ersetzen. Trainer Frank Schmidt hält den Kader für die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) aber für gut genug. „Wir haben schon so oft gewechselt und haben immer noch genügend Spieler, um die Ausfälle ersetzen zu können“, sagte er am Donnerstag. Heidenheim hat auf Rang neun der Tabelle zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-13. aus Dresden.

Feick fehlt wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Steurer kann wegen eines Muskelfaserrisses nicht spielen. Außerdem muss Schmidt auf die Langzeitverletzten Maurice Multhaup (Trainingsrückstand) und Marnon Busch (Knieverletzung) sowie auf Timo Beermann (Innenbandanriss) und Kolja Pusch (Rückenprobleme) verzichten.

