Zweitligaerfahrener Keita-Ruel verstärkt Waldhof Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit dem zweitligaerfahrenen Angreifer Daniel Keita-Ruel verstärkt. Der 32-Jährige war zuletzt vereinslos und unterschrieb am Donnerstag seinen neuen Vertrag, wie der Fußball-Drittligist mitteilte. Über die Laufzeit machte der Club keine Angaben. Keita-Ruel spielte in der 2. Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen. In insgesamt 100 Partien für diese beiden Clubs traf er 32 Mal.

„Er bringt weitere Physis in unsere Mannschaft und versucht, im Strafraum zum Abschluss zu kommen“, sagte Trainer Christian Neidhart. „Jetzt müssen wir ihn so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit ihm eine weitere Alternative für unsere Offensive gewinnen konnten.“

Die Mannheimer treffen am Samstag auf Borussia Dortmund II (14.00 Uhr/MagentaSport). Zuletzt verloren sie 2:6 beim SV Meppen.

