Das Zweitliga-Spiel des SV Sandhausen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Erzgebirge Aue findet statt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, habe ihr das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises bestätigt, dass die Austragung ohne Zuschauer möglich sei. Der Tabellenachte Aue hatte am Donnerstag zunächst erklärt, die Behörde habe eine Absage empfohlen, weil am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans im Stadion gewesen seien.

Die DFL will den Proficlubs am kommenden Montag vorschlagen, die Spielzeiten der Bundesliga und 2. Bundesliga von Dienstag an bis zum 2. April zu unterbrechen. Der 26. Spieltag am Wochenende soll aber noch planmäßig und ohne Zuschauer so weit wie möglich stattfinden.

Kader SV Sandhausen

Spielplan SV Sandhausen

Saisonstatistik SV Sandhausen

Tabelle der 2. Bundesliga