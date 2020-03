Das Zweitliga-Spiel des SV Sandhausen am Samstag beim FC Erzgebirge Aue fällt aus. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagnachmittag mitteilte, wird der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie schon an diesem Wochenende eingestellt.

Die DFL will den Proficlubs am kommenden Montag dann vorschlagen, die Spielzeiten der Bundesliga und 2. Bundesliga von Dienstag an bis zum 2. April zu unterbrechen.

