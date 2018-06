Zweiter Wechsel: Auch Finanzvorstand Albrecht verlässt SHW AG

Aalen (dps/lsw) - Innerhalb von gut einer Woche hat der Autozulieferer SHW AG den zweiten personellen Wechsel verkündet: Nach Vorstandschef Wolfgang Krause, verließ nun auch Finanzvorstand Oliver Albrecht das Unternehmen. Das teilte am Dienstag die SHW AG in Aalen (Ostalbkreis) mit. In bestem gegenseitigen Einvernehmen habe Albrecht SHW am 6. Mai verlassen. Darauf hätten sich Albrecht und der Aufsichtsrat verständigt, wie es hieß. Albrecht war mehr als zwei Jahre im Vorstand. Mit dem bisherigen Finanzvorstand und Mitglied der Geschäftsleitung der Hengst Automotive Group aus Münster folgte ihm bereits Sascha Rosengart. Am 30. April erst hatte die SWH AG das Ausscheiden von Vorstandschef Krause verkündet. Details zu den Entscheidungen wollte ein Sprecher nicht nennen.

Konzernmitteilung zur Personalie

Konzernmitteilung zu Zahlen