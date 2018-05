Zweiter Sieg für Springreiterin Bettendorf in Offenburg

Charlotte Bettendorf aus Luxemburg hat bei den Baden Classics in Offenburg das Weltranglistenspringen gewonnen. Auf Penta blieb die 28 Jahre alte Springreiterin auch im Stechen am späten Samstagabend strafpunktfrei in der um fast eine Sekunde schnellsten Zeit. Dafür gab es für ihren zweiten Sieg hintereinander wiederum 6250 Euro Prämie. Zweiter wurde der Schweizer Werner Muff auf Escoffier, der das Auftaktspringen für sich entschieden hatte, vor Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen auf Tiopepe des Champs. Damit gab es auch am dritten Turniertag keinen Deutschen Sieger in den wichtigen Springen. Hauptereignis ist an diesem Sonntag der mit 38 000 Euro dotierte Große Preis.