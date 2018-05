Zweiter ARD-„Tatort“ mit Heike Makatsch am Ostermontag

Heike Makatsch (46) wird als „Tatort“-Kommissarin Ellen Berlinger an Ostermontag (2. April) zum zweiten Mal auf Verbrecherjagd gehen. Das kündigte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag in Stuttgart an. Das „Tatort“-Special spielt diesmal in Mainz: In dem Krimi „Zeit der Frösche“ will Makatsch herausfinden, ob ein verschwundenes Mädchen Opfer einer Mordserie unter Schülern wurde. Sebastian Blomberg spielt Berlingers Kollegen Martin Rascher.

Berlinger ermittelt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, weil sie sich von Freiburg dorthin versetzen ließ, um in der Nähe ihrer Familie zu sein. Der neue Fall betrifft möglicherweise auch ihre Familie: Ein blutdurchtränkter Kapuzenpulli, der in einem Container gefunden wird, könnte dem Sohn ihrer Mainzer Kusine gehören. Ob das „Tatort“-Special mit Makatsch fortgesetzt wird, ist nach SWR-Angaben bisher offen. Der erste Krimi mit der Schauspielerin lief im Jahr 2016 unter dem Titel „Fünf Minuten Himmel“.

SWR zum Tatort "Zeit der Frösche"