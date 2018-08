Zweitälteste Deutsche: Rottenburgerin feiert 112. Geburtstag

Die derzeit wohl ältesten Frauen in Deutschland haben Geburtstag gefeiert: Mathilde Mange aus Wetter an der Ruhr wurde am Freitag 112 Jahre, knapp vor Elisabeth Tränkner aus Rottenburg (Kreis Tübingen), die am Samstag nach Angaben ihrer Heimatstadt als zweitälteste Deutsche ihren Geburtstag beging.

Die Jubilarinnen haben zwei Weltkriege, Kaiser, Hitler und die Demokratie erlebt und jeweils ein arbeitsreiches Leben hinter sich. Beide leben inzwischen im Heim, sind aber noch vergleichsweise fit. Mathilde Mange läuft ihrer Pflegerin zufolge mit dem Rollator „wie eine 20-Jährige“ und ist dankbar für jeden Tag: „Da wird man ganz bescheiden und freut sich, wenn man noch so munter ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Elisabeth Tränkner bewegt noch immer mit eigener Muskelkraft den Rollstuhl. Hören und Sehen geht allerdings nicht mehr so gut. Sie musste in ihrem Leben viele Schicksalsschläge verkraften: Schon wenige Tage nach ihrem zweiten Geburtstag verlor sie ihre Mutter, 1945 ihren Mann, in jungen Jahren starb ihr Schwiegersohn, inzwischen sind auch ihre beiden Kinder tot sowie drei von vier Enkeln.

Beide Frauen haben aber nie aufgegeben - und freuen sich auch jetzt noch über kleine Genüsse: So war Mathilde Mange die einzige, die beim Sommerfest getanzt hat. Elisabeth Tränkner wiederum liebt gutes Essen wie Rindsrouladen. Bevor sie 100 Jahre wurde, hatte sie ihr Leibgericht noch selber gekocht.

Elisabeth Tränkner wurde am 11. August 1906 als Elisabeth Triem in Frankfurt am Main geboren. 1919 zog sie mit ihrer Familie nach Rottenburg. Nach einer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und Handelsschule arbeitete sie bei der Rottenburger Volksbank. Früh verwitwet, war sie bis zu ihrem Ruhestand bei einer Betriebskrankenkasse beschäftigt.

Zum Geburtstag bekam Elisabeth Tränkner hohen Besuch: Zu den Gratulanten zählten der evangelische Landesbischof Frank Otfried July und Oberbürgermeister Stephan Neher. Zum Kaffeeplausch am Nachmittag hatten sich dann unter anderem ihre zwei Urenkelinnen angesagt.

Die bis zum Frühjahr älteste Deutsche, die Karlsruherin Edelgard Huber von Gersdorff, war am 9. April im Alter von 112 Jahren gestorben. Bei den Statistischen Ämtern gibt es keine gesicherten Daten über die ältesten Bürger - die weltweit älteste Frau soll mit 117 Jahren die Jamaikanerin Violet Brown gewesen sein. Sie starb 2017.