Zweijähriges Kind ertrinkt in Gartenteich

Ein zwei Jahre altes Kind ist in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Gartenteich ertrunken. Es hatte am Samstagmorgen unbemerkt das Haus verlassen, wie die Polizei mitteilte. Als die Familie dies bemerkte, startete sie zusammen mit Bekannten und Rettungskräften eine Suchaktion. Das Kind wurde leblos in einem Gartenteich gefunden. Ein hinzugerufener Notarzt stellte den Tod fest. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des Vorfalls.

Polizei-Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220625-99-800032/2