Ein Zweijähriger ist in Biberach an der Riß vor ein Auto gelaufen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge am Mittwoch plötzlich auf die Straße gerannt. Eine 80 Jahre alte Autofahrerin konnte ihn wegen geparkter Fahrzeuge nicht vorher erkennen. Trotz einer Vollbremsung erfasste sie das Kind mit dem Wagen. Der Junge wurde in eine Klinik gebracht. Seine 30 Jahre alte Mutter war einem Polizeisprecher zufolge während des Unfalls im Haus. Gegen sie wird demnach wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, da sie auf das Kind hätte aufpassen müssen. Die Autofahrerin hatte demnach keine Chance, den Unfall zu verhindern, weil sie das Kind nicht vorher sehen konnte.

