Zweijähriger stürzt aus erstem Stock: leicht verletzt

Ein Zweijähriger ist in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) aus dem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt - und wohl nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Kleine am Vormittag in einem unbeobachteten Moment zum offenen Schlafzimmerfenster gelaufen. Er hangelte sich mit einem Kissen nach oben und fiel aus dem offenen Fenster. Sein Glück: Ein Baum federte den Sturz ab. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Meldung der Polizei Aalen