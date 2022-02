Der Brand war am Samstag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Garage in Efringen-Kirchen ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf eine Scheune aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch ein benachbartes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bis in die frühen Morgenstunden bewachten Feuerwehrleute die Brandstelle.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220206-99-997771/2

