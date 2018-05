Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Stadtbahn in Stuttgart

Bei einem Zusammenstoß von einem Pkw mit einer Stadtbahn in Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 65 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung eine neben ihm fahrende Stadtbahn der Linie U2, als er ordnungswidrig nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß am Samstagvormittag wurde der Autofahrer schwer und seine 56 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ein 14 Jahre alter Junge auf der Rückbank blieb unverletzt ebenso wie die Insassen der Stadtbahn. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 30 000 Euro.

Mitteilung der Polizei