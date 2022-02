Zwei Verletzte nach Zusammenprall auf Kreuzung

Eine 64-Jährige ist in Ludwigsburg (nahe Stuttgart) mit ihrem Auto mit einem anderen Wagen zusammengekracht und schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Autos habe leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Am Sonntagabend sei die Frau nach ersten Ermittlungen bei Rot an einer Ampel nach links abgebogen, als der 27-Jährige in die Beifahrerseite ihres Wagens krachte. Die 64-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemeldung der Polizei

