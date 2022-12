Zwei Verletzte nach Streit in Asylbewerberheim

Zwei Menschen sind bei einem Streit in einem Asylbewerberheim in Waiblingen-Neustadt(Rems-Murr-Kreis) leicht verletzt worden. Nach Polizeiinformationen vom Mittwoch trug einer der Verletzten am Dienstag mehrere Messer bei sich und hat sie möglicherweise auch eingesetzt. Zudem wurden mehrere Hülsen von Schreckschusspatronen gefunden. Während des Streits sollen Schüsse zu hören gewesen sein, wie es von der Polizei hieß. Zwei Männer, die an dem Streit beteiligt waren, ließen die Beamten wieder auf freien Fuß. Ein dritter Beteiligter war nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

PM der Polizei

