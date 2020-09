Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Sindelfingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen Grafenau und Magstadt (Landkreis Böblingen) in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 25-jährige Unfallverursacher und die 32 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden schwer verletzt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Pressemitteilung