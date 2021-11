Ein Mann hat bei einem Wohnungsbrand in Badenweiler nahe Freiburg schwere Verbrennungen an den Händen erlitten. Rettungskräfte brachten den Verletzten am Samstagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Bewohner kam wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache war noch unklar.

