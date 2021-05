Zwei Verletzte nach Brand in Seniorenzentrum

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Seniorenzentrum in Nürtingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in einer Mitarbeiterwohnung aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei Mitarbeiter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100 000 Euro. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 150 Kräften vor Ort. Die Ursache war zunächst unklar.

