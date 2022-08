Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Parkplatz

Zwei Menschen sind am Donnerstag bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in einer Parkplatzeinfahrt in Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Autofahrer habe zunächst mit seinem Wagen auf dem Parkplatz wenden und diesen dann wieder verlassen wollen, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Eine Frau, die mit ihrem Wagen auf den Parkplatz habe abbiegen wollen, habe den Wagen des Mannes übersehen und sei in ihn gekracht. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, der Mann leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

