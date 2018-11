Auf einem Weihnachtsbasar in einer Schule in Schopfheim (Kreis Lörrach) sind bei einer Verpuffung zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 61-Jähriger am Sonntagmorgen versucht, eine Gasflasche aufzudrehen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu der Verpuffung. Der Mann wurde mit Verbrennungen an den Händen ins Krankenhaus gebracht. Ein 71-Jähriger erlitt zudem eine leichte Rauchgasvergiftung, die vor Ort behandelt wurde. Insgesamt waren laut Polizei 600 Besucher auf dem Basar. Die Schule wurde geräumt. Die Polizei prüft nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

