Bei einem Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Kronau (Kreis Karlsruhe) sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 37-Jähriger am Mittwochmorgen mit seinem Lastwagen auf einen weiteren auf, der am Ende eines Staus stand. Dieser wurde auf einen dritten Lastwagen geschoben. Durch den Zusammenstoß lief Kraftstoff und Lasurflüssigkeit auf der Fahrbahn aus. Die beiden hinteren Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Zu Bergung und Reinigung war die Autobahn in Richtung Süden teilweise gesperrt.

Polizeimeldung