Es ist ein Bild des Jammers: Der Stiftskeller, einst Flaggschiff der Ellwanger Gastronomieszene, verfällt mehr und mehr. Ende April des vergangenen Jahres wurden in dieser besonderen Location letztmals Gäste bewirtet. Seither ist der urige Gewölbekeller verwaist. Und, was noch viel schlimmer ist, Schimmel greift um sich. Die Eigentümerin des Hauses, die Mayer GbR, sieht die Stadt in der Verantwortung. Die Marktplatzsanierung sei Schuld an der ganzen Misere.