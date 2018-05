Bei einem Feuer im Kreis Waldshut sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war zuvor ein Strohlager in einer Scheune in Dettighofen in Brand geraten. Die Flammen griffen am Montag auf den Dachstuhl des angebauten Wohnhauses über. Zwei Bewohner - ein 46 Jahre alter Mann und eine gleichaltrige Frau - wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer war einem Sprecher zufolge zunächst unklar. Das Gebäude war nach dem Brand unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Mitteilung