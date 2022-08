Zwei Verdächtige nach Tötung von 68-Jähriger festgenommen

Zwei Wochen nach dem Fund der Leiche einer 68 Jahre alten Frau in Dobel (Landkreis Calw) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein 29-Jähriger sitze in Untersuchungshaft, eine im gleichen Haus festgenommene Frau solle am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten demnach an.

Die Polizei hatte die Leiche der 68-Jährigen Mitte Juli in Dobel entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau Opfer einer Gewalttat geworden. Die Kriminalpolizei Calw hatte daraufhin eine 34-köpfige Sonderkommission unter dem Namen „Loipe“ eingerichtet.

