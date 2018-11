Bei einem Verkehrsunfall nach einem unerlaubten Überholmanöver in Sindelfingen sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei berichtete, prallte ein 47 Jahre alter Autofahrer frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 54-Jährigen, als er ein vor ihm fahrendes Auto überholen wollte. Beide starben noch am Unfallort. Den Angaben zufolge war der 47-Jährige zuvor zu schnell gefahren und hatte zudem noch vor dem Ortsende trotz durchgezogener Mittellinie zu überholen versucht.

Das Auto der 54-Jährigen überschlug sich und prallte dann wiederum gegen ein nachfolgendes Auto. Dessen 57 Jahre alter Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Pressemitteilung Polizei