Zwei Tote nach missglücktem Überholversuch in Sindelfingen

Bei einem missglückten Überholversuch auf der Leonberger Straße in Sindelfingen sind zwei Menschen gestorben. Ein Auto war am frühen Dienstagmorgen frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen und hatte sich dann überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß es noch mit dem Fahrzeug zusammen, das es gerade überholte.

Beide Personen in dem überholenden Auto wurden tödlich verletzt und starben noch am Unfallort. Sie konnten nach Angaben der Polizei bislang nicht identifiziert werden. Die zwei weiteren beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Die Schadenshöhe war nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen noch unklar.

