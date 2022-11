Zwei Tote nach Hausbrand: Ursache weiterhin unklar

Einen Tag nach dem Brand in einem Haus in Esslingen mit zwei Toten ist die Brandursache weiterhin unklar. Am Donnerstag war die Leiche einer 89-jährigen Frau in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Ihr 84 Jahre alter Ehemann starb kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Zu diesem Zeitpunkt rauchte es bereits stark aus der Wohnung. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten am Donnerstagvormittag wieder in ihre Wohnungen zurück.

ursprüngliche Pressemeldung

© dpa-infocom, dpa:221118-99-566256/2