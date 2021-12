Bei einem Unfall in Böblingen sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. Laut eines Sprechers der Polizei war ein Auto am Dienstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto brannte in Folge des Unfalls vollständig aus. Wie es zu dem Unfall kam, war bisher noch ungeklärt.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-461773/2